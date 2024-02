LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Italia in quarta posizione provvisoria nei preliminari del libero della squadra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:08 Adesso si dovrebbe salire ancora di colpi con il Giappone. 09:06 L’Ucraina si piazza subito davanti all’con 297.2999 (51.6500 per le difficoltà, 113.300 per l’impressione artistica e 183.9999 per le difficoltà). 09:03 Adesso è il momento dell’Ucraina,avversaria delle azzurre. 09:00 Come previsto la Spagna vola al comando con 308.2480, le iberiche si giocheranno le medaglie in finale. 08:57 Adesso banco di prova importante con la Spagna, sulla carta le iberiche hanno i punti per andare al comando. 08:54 L’inizia a sognare in ottica finale. Anche Israele, nonostante delle difficoltà più elevate, resta alle spalle delle azzurre con 282.3667. 08:51 La gara prosegue con Israele. 08:50 L’rifila oltre 20 punti ...