LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | azzurre nel duo meglio che in qualificazione | Pass olimpico in palio! Italia in finale nel libero a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14: Inizia la vera corsa ai giochi olimpici con la Corea del Sud con Hur e Lee 12.13: La coppia di ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE della finale del duo libero femminile di Nuoto artistico dei Mondiali di Doha 2024 , in corso di svolgimento da venerdì 2 a ... (sportface)

LIVE Italia-Canada 11-8 - Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA : ultimi 4 minuti - ci si gioca le Olimpiadi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Parata di Banchelli, salita in cattedra da metà partita in poi. Time-out Silipo. 1’01” L’Italia ora ... (oasport)