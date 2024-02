LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | azzurre a caccia del pass olimpico nel duo! Italia in finale nel libero a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

12.14: Inizia la vera corsa ai giochi olimpici con la Corea del Sud con Hur e Lee 12.13: La coppia di Aruba non subisce basemark, punteggio di 199.0876 12.08. E' il momento della coppia di Aruba Hoevertsz/Morales 12.07: la coppia colombiana Ceballos Correa/Bernal totalizza un punteggio di 185.7103 senza basemark 12.06: prova non all'altezza delle aspettative per la coppia colombiana che ha commesso diversi errori, non sarà un fattore per la classifica12.02: In acqua la coppia colombiana 12.00: Questa la lista delle partecipanti alla gara odierna: 1 COL – Colombia 34.400 CEBALLOS CORREA Melisa ROA BERNAL Estefania 2 ARU – Aruba 41.300 HOEVERTSZ Kyra MORALES Mikayla 3 KOR – Republic of Korea 42.350 HUR Yoonseo LEE Riyoung 4 ISR – Israel 43.850 BOBRITSKY Shelly NASSEE Ariel 5 ITA – Italy ...