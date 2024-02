LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | scatta il Day-3! Bagnaia piazza il record della pista | Martin in scia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.36 Jorgefa segnare ilin ogni settore e vola al comando! 1:57.099 nuovomalese! Il Day-3 è partito davvero fortissimo! 211 millesimi su, 587 su Acosta e 1.195 su Rins, poi Marini e Mir.non ci sta e si rilancia e volaaaaaaaaaaaa! 1:56.682!!!!!!!! Che tempooooooo!!!!!!!! 3.33 Di nuovo Acosta! 1:57.698, si ferma a 32 millesimi dal suo limite, dopo aver fatto segnare il nuovoin ogni settore. Ora èa forzare. Arriva al T3 con il, quindi chiude in 1:57.310 ed è primo! 376 millesimi su Acosta e 1.011 su Marini. Ora ci provaa rispondere! 3.30 Acosta si ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 CLASSIFICA TEMPI DAY-2 Test Sepang P Rider # Best Lap Lap Gap P. Gap ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.03 Si parte! Vedremo come si svilupperà il lavoro odierno in pista e se, soprattutto, i piloti ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.30 Acosta si rilancia, piazza il nuovo record nel T1 e T2, ma si ferma ad 1:58.2 e non migliora. Quarto ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.15 Iniziano i lavori anche in casa KTM con Jack Miller e Brad Binder a caccia di conferme dopo i primi due giorni da protagonisti. Al momento l'australiano ...MotoGP: I piloti della MotoGP avranno ancora 8 ore di tempo in pista prima di lasciare la Malesia. Tempi, foto, notizie e curiosità da bordo pista ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca del Day-2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza, ed ultima, giornata di lavoro ...