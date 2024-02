LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | scatta il Day-3! Acosta subito in fuga | Bagnaia inizia con il 5° tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

3.30si rilancia, piazza il nuovo record nel T1 e T2, ma si ferma ad 1:58.2 e non migliora. Quarto Vinales a 749 millesimi, quintoa 1.097. Settimo Di Giannantonio a 1.215. 3.27 Pedrovola al comando con un grande! 1:57.686, lo spagnolo provail time attack con le temperature meno torride. 737 millesimi di margine su Mir. 3.24 Brad Binder torna ai box dopo il primo run di questa sua terza giornata. Cielo nuvoloso acome si può vedere. Speriamo che la pioggia non rovini il lavoro di team e piloti. Couple of laps for @BradBinder 33 complete. Time for the first debrief before we make some headway. #KTM #ReadyToRace #...