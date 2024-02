LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Ducati al vertice con Bagnaia davanti a Martin e Bastianini a metà day-3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.50 Ecco nel dettaglio la sequenza dei tempi siglati da Acosta nella sua simulazione della Sprint: This morning’s homework First sprint simulation for @37 pedroacosta #pic.twitter.com/b18MQ5SGdd — Tech3 Racing (@Tech3Racing) February 8,7.45 L’egemoniain questa tre-giorni diè evidente, anche se la pista diesalta le caratteristiche della moto emiliana. Ricordiamo che, pochi mesi fa in Malesia, le prime due file della griglia furono occupate per intero dasti (in gara arrivarono in cinque nella top6). 7.42 Già tornato ai box Quartararo dopo un breve run di 4-5 giri. 7.38 Il primo pilota a scendere in pista dopo la pausa pranzo è Fabio Quartararo, ...