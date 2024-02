LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Bagnaia vola con il nuovo record davanti a Martin e Bastianini | cresce Marc Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.27 Anche Jorgeè diin azione. Nel frattempo Jack Miller migliora in ogni settore ma si ferma a un decimo dal suo crono. Rimane 14°. 4.24 Torna in pista Pecco. Il campione del mondo al momento è primo con ildella pista in 1:56.682 dopo 13 giri completati e 172 millesimi di vantaggio su Jorge. 4.21prosegue nel suo lavoro, chiude il suo 17° giro ma non migliora il crono. Lo spagnolo prosegue nel suo ambientamento con il team Gresini e inizia davvero a capire la sua GP23. Nel frattempo tutti gli altri piloti tornano ai box, ne esce Fabio Di Giannantonio. 4.18 Al momento solo 5 piloti in pista....