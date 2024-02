LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Bagnaia vola con il nuovo record | 2° Martin | cresce Marc Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.03 Caduta senza conseguenze per Joan Mir. Lo spagnolo della Honda è finito nella ghiaia dima è pronto per tornare in azione A small crash for @JoanMirOfficial but all OK and back in the garage. #— Repsol Honda Team (@HRC) February 8,4.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3P Rider # Best Lap Lap Gap P. Gap F. Team Bike 1 Francesco1 1:56.682 8 / 12 Ducati Lenovo Team Ducati 2 Jorge89 1:56.854 9 / 16 0.172 0.172 Prima Pramac Racing Ducati 3 Alex73 1:56.938 13 / 14 0.084 0.256 Gresini RacingDucati 4 Enea Bastianini 23 1:57.236 8 / ...