LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Bagnaia in testa davanti a Martin con il record della pista | bene Marc Marquez

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.20 Inora Acosta, Binder e Viñales, mentredopo una breve sortita è tornato ai box. 9.17 Jorgesi è dichiarato soddisfattonuova carena intervistato da Sky Sport: “Ho fatto il tempo con tutto il pacchetto nuovo e questo mi ha fatto stare più tranquillo. Poi ho provato la vecchia Ducati e ancora quella nuova e ho visto che la GP24 ha più potenziale. Ducati ha fatto un grande lavoro durante l’inverno“. 9.14 Piccolo miglioramento pero Bezzecchi: 1:58.530 a 1?848 da. 9.11 L’Aprilia ha voluto scherzare sui social sul rastrello utilizzato per studiare i flussi d’aria formati nella parte posterioremoto: Beat that, @ApriliaOfficial. #KTM #ReadyToRace ...