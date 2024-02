LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | giovedì 8 febbraio 2024 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nuova, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Si comincia questa sera alle ore 20 con l’del, di cui vi mostriamo le undici cinquine vincenti, ovvero le dieci ruote locali e quella Nazionale. A seguire, torna l’del Superena, con il sestetto die compresi il numero Jolly e quello Superstar. Infine, torna il momento dedicato alle attesissimedella serata: ilper il “6” è altissimo e gli scommettitori sognano di essere baciati dalla dea fortuna. Di seguito ecco allora le estrazioni di stasera. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in ...

La Norvegia è il primo Paese al mondo ad approvare il deep sea mining, cioè quella pratica estrattiva di minerali dal fondale oceanico. La decisione è controversa in quanto non si conoscono ancora a f ...Un'altra doppia chance oggi - giovedì 8 febbraio 2024 - per provare il colpo che vale un milione di euro. Ecco i numeri vincenti delle due estrazioni di oggi: la ...Abbiamo provato la demo Steam di Dungeonborne, un nuovo dungeon crawler a estrazione che è perfetto per chi vuole essere messo alla prova, da solo o con gli amici.