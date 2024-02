L’Italia dei negozi spariti | dal 2012 ha chiuso definitivamente più di 1 esercizio commerciale su 5

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una vera e propria emorragia. In Italia tra ile il 2023 è sparito oltre uno su cinque. Sono ben 111mila i punti vendita al dettaglio chiusi e che non sono stati sostituiti, così come 24mila attività di commercio ambulante che sono andate perse. Al contrario aumentano le attività di alloggio e ristorazione (+9.800). Sono i dati suinelle città italiane forniti dall’analisi Demografia d’impresa nelle città italiane realizzata dall’Ufficio studi di Confcommercio con il centro studio Guglielmo Tagliacarne. Lo studio evidenzia una “sempre più preoccupante” desertificazionenelle città italiane. Tanto più che la riduzione delle attività commerciali è maggiore soprattutto nei centri storici, più che nelle periferie.dei...