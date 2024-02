L' informativa urgente di Tajani sul caso Salis

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il ministro degli Esteri Antonioriferisce alla Camera suldi Ilaria, la donna detenuta in Ungheria da quasi un anno. "La vicenda della signora Ilariarientra tra gli oltre 2.400 casi di connazionali detenuti all'estero", ha dichiarato il ministro. "Per ognuno di essi, indipendentemente dal merito della loro situazione giudiziaria, ci adoperiamo per fornire assistenza e garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali. Così abbiamo fatto, fin dal primo giorno, per il, ben prima che diventasse oggetto di polemiche politiche". Il garantismo inspira l'agire del governo italiano, ha aggiunto il vicepremier, "ciò che conta è sempre la tutela della dignità della persona. L'Italia è la culla del diritto, la patria di Cesare Beccaria, e ...