L’inedita tensione tra Israele e Stati Uniti e le difficili condizioni per una pace duratura

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Al di là della spinosa trattativa sugli ostaggi, il quinto viaggio in tre mesi di Antony Blinken in Medio Oriente ha confermato un riavvicinamento sostanziale tra Washington e Riad, ma ha registrato invece una crescente crisi, mai così acuta, col governo di Gerusalemme. Bibi Netanyahu ormai ha rapporti pessimi con la Casa Bianca come non li ha avuti nessun suo predecessore. Rifiuta infatti con pervicace testardaggine di seguire l’invito che Joe Biden gli fece l’8 ottobre, quando, all’indomani del pogrom, nell’esprimergli la solidarietà totale degli, lo invitò «a non commettere i nostri errori in Iraq e Libia». In chiaro, il presidente americano chiedeva e fortemente continua a chiedere di condurre la guerra contro Hamas avendo ben chiara e presente la soluzione politica cui si mira per il dopoguerra: per Biden, la soluzione dei due popoli, ...