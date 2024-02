L’esito del ricorso di Caiata ex Potenza per il consiglio FIGC | no del Collegio di Garanzia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilpresentato da Salvatore, ex presidente del, è stato dichiarato inammissibile daldipresso il Coni. L’ex numero uno chiedeva di entrare neldella Federcalcio al posto di Giuseppe Pasini, eletto in quota LegaPro e decaduto per la promozione del Feralpisalò, di cui era presidente. E’ quanto riporta l’Ansa.è anche un deputato di Fratelli d’Italia e aveva aveva fatto istanza alla giustizia sportiva dellaper subentrare come primo dei non eletti. Anche il Coni ha respinto la richiesta, dopo i primi pareri contrati di Tribunale federale nazionale e Corte federale d’appello. L’ex presidente aveva presentatoaldi...