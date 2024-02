L’eroico stupro di Tassi riabilitato a Genova

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

A Palazzo Ducale ac'è in questi giorni una mostra dedicata a Artemisia Gentileschi, dal titolo "Coraggio e passione" che dovrebbe celebrare l'arte della pittrice del '600 di scuola caravaggesca. Figlia del pittore pisano Orazio, Artemisia Gentileschi fu una grande artista in grado di rivelare il proprio talento e di riuscire a imporsi in una società tendenzialmente chiusa, in cui le donne non avevano molte possibilità di emergere. A diciott'anni subì unoda Agostino, pittore amico del padre. Anche in quel tempo denunciare una violenza era un'onta infamante, mavenne condannato e gli atti dei quel crudo processo sono arrivati fino a noi. Il curatore ...