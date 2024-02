L' Eredità | a senso unico | scoppia la bufera sulla ghigliottina | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È Tris il primo gioco de L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1: nella puntata in onda questa sera il campione in carica, Giuseppe, ha deciso di sfidare Sabrina e Michela. E con entrambe è riuscito ad avere la meglio. Poi si è passati al gioco delle professoresse Naomi e Michelle, dove il campione ha puntato il dito contro Fabio, battendolo. A seguire ecco la sfida dei Paroloni, il gioco che porta alla fase finale del programma col Triello, i Cento secondi e la. Al Triello, alla fine, sono riusciti ad accedere Enrico, Giuseppe e Francesca, che quindi torneranno anche domani sera. L'accesso ai Cento secondi invece se lo sono conquistati Giuseppe e Francesca. Mentre a spuntarla per laè stata Francesca, che ha giocato per un montepremi iniziale di 190mila euro. "Sono un po' emozionata", ha ...