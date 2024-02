Leno | incidente fra camion e scuolabus | un ferito | paura per 20 studenti

(Di giovedì 8 febbraio 2024)(Brescia) –tra une unocon a bordo 20 ragazzini: grande spavento ma fortunatamente nessungrave. E’ accaduto questa mattina, giovedì 8 febbraio, poco prima delle 8 a, in zona Cascina Finiletto di Sotto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’, mentre fra le cause c’è sicuramente la fitta nebbia che avvolgeva la zona, nelle campagne bresciane. Loè stato parzialmente distrutto nella parte anteriore ma tra glirisulta solamente unnon grave, trasportato in codice giallo all'ospedale di Manerbio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verolanuova e i vigili del fuoco.La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per mettere ...

