Legge di conversione del Dl Energia pubblicata in Gazzetta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) SullaUfficiale della Repubblica italiana del 7 febbraio è statalan.11 del 2 febbraio 2024, che converte il Decretocome modificato dal passaggio parlamentare. Per il Ministro Gilberto Pichetto, "ora tutte le nostre attenzioni sono rivolte all'attuazione delle norme, che sono in grado di sbloccare ingenti investimenti e di cambiare le prospettive energetiche del nostro Paese, nel solco dei nostri obiettivi ribaditi nelle sedi continentali e internazionali". Il provvedimento contiene, tra gli altri, misure per la sicurezza energetica e la decarbonizzazione come la gas e l'electricity release per le aziende gasivore ed energivore, azioni per lo sviluppo di filiere delle rinnovabili tra cui la geotermia e l'eolico off-shore, interventi per un passaggio informato e senza criticità ...