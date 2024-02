Legambiente | Rapporto Mal’aria | sono 18 le città fuorilegge per polveri sottili La situazione in Campania

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nel 2023, diminuiscono a 18 su 98 monitorate leche hanno superato i limiti giornalieri diPm10, con Frosinone maglia nera per 70 giorni di sforamento, seguita da Torino (66) e Treviso (63). Lo dice ildi2024? disull’inquinamento atmosferico nelleitaliane. Erano state 29 lenel 2022 e 31 nel 2021. Nonostante una riduzione dei livelli smog, lefaticano a migliorare la qualità dell’aria” osserva la ong. Preoccupa il confronto con i nuovi target al 2030: sarebberoil 69% delleper Pm10, l’84% per Pm2.5 e il 50% per l’No2. Il report, redatto nell’ambito della Clean ...

