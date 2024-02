Lega e Udc insieme alle Europee | verso l’ufficializzazione del patto tra Salvini e Cesa

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lae l’Udcall’. L’ufficialità non c’è ancora, ma potrebbe arrivare a breve. Manca solo il sigillo di Matteo, che però aveva toccato il tema già nei giorni scorsi,a Lorenzo, in occasione della presentazione dell’europarlamentare Aldo Patriciello, passato da Forza Italia al Carroccio. Solo il primo passo, mentre il via libera formale altrae Udc per la corsa a Bruxelles potrebbe arrivare già questo fine settimana. I benefici sarebbero per entrambi i partiti: con la destra occupata da Fdi, il Carroccio punterebbe ad allargarsiil centro, mentrepotrebbe garantirsi una rappresentanza al Parlamento Ue. Secondo l’Ansa il trait d’union di quest’operazione è il ...

Il prossimo 14 aprile in Ticino a recarsi alle urne per le elezioni delle autorità locali saranno i cittadini di 83 dei 106 attuali Comuni del cantone. In attesa dell’ufficializzazione della situazion ...Un finanziamento possibile a seguito della programmazione concordata dal Mit e Anas. Tra gli interventi la messa in sicurezza di alcuni tratti della statale 131 Carlo Felice ...Piccolo terremoto nella Lega in Sicilia. Dopo settimane in cui si rincorrevano indiscrezioni su frizioni e forti dissidi tra la corrente capitanata dal vicepresidente della Regione Luca Sammartino e l ...