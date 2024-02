Leclerc scioccato e deluso | la Ferrari non gli aveva detto niente di Hamilton Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In Italia è passata un po’ sottaciuta la delusione diper l’ingaggio shock, dal 2025, di Lewisin. Ma in Spagna una indiscrezione così, del Corriere dello Sport, non se la fanno passare sotto al naso: ormai non è più la scuderia di Sainz. E quindi stamattinala rilancia come apertura del sito. “e il suo entourage – scrive il giornale spagnolo – erano scioccati e delusi dalla decisione della, visto che all’epocafirmato il prolungamento di contratto con scadenza indefinita (si ritiene di almeno tre anni, annunciato a febbraio),e soci nonno idea di cosa stesse per succedere”. “Si dice nelle stesse informazioni die dei suoi uomini che sono ...