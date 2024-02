Le Tabi di Margiela sul palco di Sanremo sono una buona notizia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Quante sorprese al Festival di. Un po’ contro tutti i pronostici, questa settantaquattresima edizione sta alzando ancora di più l’asticella della competizione tra i migliori look maschili visti suldell’Ariston. Non si tratta solo di scelte nell’abbigliamento, ma anche nei marchi che gli stylist (ormai le vere celebrities di questi interminabili cinque giorni) stanno usando per vestire i loro assistiti. In attesa di vedere come andranno le prossime tre serate, abbiamo già un primo vincitore nella competizione tra quei brand che siamo semplicemente felici di vedere in diretta nazionale e in mondovisione davanti a un pubblico che non si può certo definire di fini conoscitori della moda.2024 Mahmood Daniele Venturelli/Getty ImagesPrima Mahmood e poi Ghali hanno sfoggiato con orgoglio due look firmati Maison ...