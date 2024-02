Le storie strazianti delle famiglie con figli trattati con i farmaci per la disforia di genere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Di seguito, alcunelettere arrivate alla email di redazione dopo la pubblicazione dell’articolo di Assia Neumann Dayan suiper bloccare la pubertà. Gli autorilettere hanno chiesto o scelto di restare anonimi. ************ Buongiorno, ho appena letto il vostro bellissimo articolo sulladie sugli ormoni bloccanti per la pubertà e desidero ringraziarvi per avere acceso un faro su questo argomento di cui ancora si parla pochissimo, ma i cui numeri sono in continuo aumento. Vorrei aggiungere, citando la mia storia personale, che purtroppo non si tratta solo di pre-adolescenti o adolescenti, ma anche di ragazzi che dovrebbero aver superato l’adolescenza già da un po’. Sono la mamma di una ragazza di ventidue anni che dal nulla, qualche settimana fa, mi ha comunicato di ...