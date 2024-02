Le serie tv più sottovalutate degli ultimi 10 anni

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Non ci sono dubbi: questa è l’epoca d’oro delletv. Glipassano e il fenomeno caratteristico del nuovo millennio digitale è ormai diventato una certezza: non manca mai una nuova piattaforma da scoprire, un nuovo show pronto a esplodere con l’ambizione di lasciare il segno come accade sul grande schermo. Il pubblico e le aspettative aumentano di pari passo con la qualità delle produzioni, ma nell’era dei contenuti senza fine il rischio di perdersi si fa sempre più grande. Ci sono delle ragioni precise per cui questa tendenza sia diventata un problema sistemico in alcuni mercati, e il nostro paese non fa eccezione: se le piattaforme puntano quasi completamente su un marketing sfrenato per le produzioni più generaliste o tendenzialmente virali, è perché conviene a tutti – anche se uno show di nicchia riuscisse a emergere, si può sempre ...