Le scarpe di John Travolta a Sanremo | il marchio antinfortunistico finito al centro della polemica

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il divo di Hollywood ha fatto parlare di sé non solo per il teatrino in cui è stato coinvolto ma anche per il sostanzioso cachet e per le calzature indossate. Sembra, infatti, che abbia ricevuto un compenso per sfoggiare quel particolare modello sul palco dell'Ariston, ma l'azienda nega il suo coinvolgimento nella faccenda.