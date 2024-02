Le scarpe arancioni di Dargen D’amico nella seconda serata di Sanremo 2024 | il significato legato alla canzone

(Di giovedì 8 febbraio 2024)D'Amico si è esibito portando sul palco un look che rappresentasse il brano in gara, a rafforzare questa connessione i dettagliche simboleggiano un preciso particolare.

Neanche a dirlo ripropone la sua marca distintiva, gli occhiali da sole specchiati con stecche super colorate che ben si abbinano alle vivaci scarpe arancioni. La passione per gli occhiali è così ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso senza incorrere in limitazioni sostanziali.FRED DE PALMA: Ovviamente, il nero e i brillantini non mancano neanche per questa seconda serata. Fred De Palma apre la serata in Floriana Serani, con un vedo non vedo fatto di pizzo semicoperto da un ...