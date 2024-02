Le quattro semplici parole che l’Onu non riesce ancora a pronunciare a quattro mesi dal 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Vi ricordate questo cartello? L'ha esposto un ragazzo a Milano ma nessun rappresentante delle Nazioni Unite ha il coraggio di esporlo. L'obiettivo numero uno della comunità internazionale per fare finire la guerra dovrebbe essere quello di eliminare Hamas, che tiene in ostaggio il popolo palestinese", dice Claudio Cerasa ospite a Tg2 Post, mostrando un foglio con scritto "Free Gaza from Hamas". "L'arrivo di Trump potrà avere un impatto sull'Ucraina ma non penso che possa averne sul fronte mediorientale. Lì semmai i repubblicani chiedono di fare di più e puntare al bersaglio grosso, che è l'Iran. Dovremmo ringraziare Biden per il sostegno che l'America ha dato alle democrazie e alle società aperte e per il sostegno che ha dato alla difesa di Israele, cercando al contempo di aiutare il popolo palestinese con aiuti umanitari".