Le parole di Giovanni Allevi sulla malattia e il ritorno al piano dopo due anni

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 54, ha scelto il palco del Festival di Sanremo per tornare a suonare in pubblico per la prima voltaduela sua diagnosi di tumore. Il pianista e compositore aveva comunicato nel 2022 sui social di avere un mieloma, una neoplasia del sangue. Per dueil compositore non ha potuto esibirsi in pubblico, e ha sempre dato continui aggiornamenti sul suo stato di salute ai suoi fan, mentre seguiva il percorso di terapia. Nella serata di ieri, anche se non ancora guarito,è tornato a suonare ilsul palco di Sanremo, facendo emozionare i presenti. Il pianista ha anche condiviso un monologo, in cui ha spiegato che “era come se il ...