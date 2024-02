Le pagelle della seconda serata di Sanremo | tutti i protagonisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ledel Festival di2024 incoronano Mahmood, Annalisa e Loredana Bertè. Nellain cui quindici cantanti in gara si esibiscono e gli altri quindici li presentano, con Giorgia co-conduttrice di Amadeus, i ritmi sono stati meno serrati Giorgia: voto 10, 100, 1000. Quando canta è più magnetica delle calamite che ho sul mio frigo. E anche quando presenta tiene il palco in un modo incredibile. Quel “Vai Emmina, vai cocca. Spacca” detto ad Emma fa capire quanto sia materna e amichevole. Santa subito. Fred De Palma 'Il cielo non ci vuole' presentato da Ghali: voto Aiello. All'inizio non si capisce il testo, poi purtroppo sì. Ci mette un bel po' di grinta, troppa. E vede in questa canzone delle aperture dove non ci sono. Per fortuna gli archi ...