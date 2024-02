Le difficoltà della mediana Centrocampo in affanno Arthur è ancora fermo Lopez | adesso o mai più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Alzare il livello. Di ritmo, intensità e qualità. La lineaFiorentina è di fronte al classico esame da superare. Domenica col Frosinone servirà una prestazione convincente, di quelle che aiutino Italiano ad alzare il baricentrosquadra. L’attualità racconta di unindal punto di vista fisico. Anche ieri non si è allenato in gruppo. Un bel problema. Ledi inizio annoFiorentina si possono (in parte) spiegare anche così, col crollo atletico del centrocampista brasiliano che comincia a pagare il conto di una stagione (la scorsa) completamente ai box.c’è bisogno che Maximealzi la mano e prenda in mano la squadra. Fin qui una stagione così così. Dal regista ...