Le denunce per molestie all’università di Torino | “Non abbiate paura | fatevi avanti e denunciate”

Il piano per riportare Ilaria Salis in Italia prevede gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Con la promessa di ritornare in ... (open.online)

Ma anche l’occasione per episodi di violenza fisica e psicologica come questo ...di una delle più famose escolas di San Paolo (il cui nome non citiamo perché dopo la denuncia è in corso un’indagine), ...sebbene le denunce siano scattate nei confronti di tre di loro, due ventenni e un sedicenne, tutti di nazionalità italiana (due di loro di origine tunisina). Le indagini nel frattempo sono proseguite, ...È stato sorpreso a Senorbì dai carabinieri con 130 grammi di marijuana nascosti nel cofano dell’auto. Per l’uomo, un 51enne del luogo, disoccupato e noto alle forze dell’ordine, è scattata quindi la ...