Le co-conduttrici di Sanremo 2024

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sono tre quest’anno le donne ad accompagnare Amadeus durante le serate del Festival. La prima a scendere la scalinata dell’Ariston, dopo il debutto di Marco Mengoni martedì, è Giorgia. La cantante, che si cimenta per la prima volta nel ruolo di conduttrice, ha raccontato durante la conferenza stampa: «è sempre un palco che ha una grande magia. La mia storia è iniziata qui, e tante volte sono poi tornata per ribadirla. Provo grande emozione, tornare è come rendere conto al pubblico di quello che ho fatto finora». Per il debutto come co-conduttrice, Giorgia ha scelto di affidarsi ancora una volta a Dior e alla creazioni custom made create per lei da Maria Grazia Chiuri, con lo styling di Valentina Davoli, figura che da oltre vent’anni accompagna la cantante sul palco e in qualsiasi altra apparizione. In un’intervista, la stylist di Giorgia ha raccontato: «Mi ...