Le «centinaia di denunce» per molestie sessuali delle studentesse dell’università di Torino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Paola Maria Torrioni, docente di sociologia e referente dello sportello anti-violenza dell’ateneo, dice che all’università disono arrivatedi segnalazioni anonime di. «Ragazze, non abbiate paura, fatevi avanti e denunciate. Esistono tutti gli strumenti per assistervi, tutelare il vostro anonimato e punire i responsabili», dice Torrioni oggi in un’intervista a La Stampa. «Sono state 138 le donne che ci hanno contattato e si sono fermate a parlare con le operatrici presenti nella nostra sede all’interno del Campus. Di queste, 43 hanno chiesto un primo ascolto mentre quelle effettivamente prese in carico dal nostro sportello, cioè seguite ogni settimana da un punto di vista legale o psicologico, sono 28», aggiunge. Professori e compagni Lehanno ...