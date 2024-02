Le antiche migrazioni plasmano la composizione genetica dei popoli europei | nuovi studi rivelano sorprendenti tratti di DNA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La prestigiosa rivista scientifica ’Nature’ ha pubblicato i risultati di una serie di quattrodiversi sul DNA che dimostrano come leabbiano influito sulladei. In particolare più di 1.600 genomi antichi hanno contribuito a tracciare le radici di una serie digenetici presenti neglimoderni. Il nostro continente fu colonizzato da esseri umani anatomicamente moderni in tre ondate principali: i cacciatori-raccoglitori raggiunsero l’Europa dall’Asia circa 45.000 anni fa; gli agricoltori arrivarono dal Medio Oriente 11.000 anni fa; e i pastori arrivarono dalle steppe dell’Asia occidentale e dell’Europa orientale 5.000 anni fa. Archeologi e storici avevano ipotizzato che questi gruppi si ...