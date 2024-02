Lazio all’esame Bayern | missione quasi impossibile

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Non vogliamo assolutamente perdere il treno Champions”, aveva dichiarato Enrico Lotito subito dopo l’accoppiamento di dicembre. Ma è evidente che alla squadra di Sarri servirà una prova monumentale per passare il turno contro il club più titolato della Bundesliga. I precedenti sorridono alla squadra di Kane. Si tratta del terzo confronto assoluto: i primi due sempre negli ottavi di finale di Champions, nell’ultima apparizione dei biancocelesti alla fase a eliminazione diretta nella stagione 2020/21. Entrambe le volte risultato a favore dei bavaresi: 4-1 all’Olimpico all’andata e 2-1 all’Allianz Arena. Se laappare già complicata sul campo, certamente le quote sul passaggio del turno in Champions delladisponibili sui siti scommesse con bonus e promozioni, come il bonus Snai o quello di altri operatori, da utilizzare per le sfide ...