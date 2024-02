Lautaro Martinez | rinnovo | si lavora La cifra richiesta dall’agente ? SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sialdi. Il centravanti dell'Inter tratta col club per il suo prolungamento di contratto. Tra domanda e offerta, vige attualmente una distanza. DISTANZA ? Pazienza e fiducia suldi. Il centravanti e capitano dell'Inter nei prossimi mesi metterà la sua firma sul prolungamento di contratto fino al 2028, parola anche di Piero Ausilio. Come riferisce Sport Mediaset, ad oggi tra il club e l'entourage del giocatore c'è una distanza di due milioni di euro. L'Inter offre otto, l'agente 10. Premi e bonus potrebbero diventare l'arma decisiva per trovare l'accordo finale.