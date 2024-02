Lautaro Martinez-Inter | totale fiducia! Le cifre del rinnovo – Sky

(Di giovedì 8 febbraio 2024)e ilcon l’, una questione che bisogna ancora tenere in considerazione. Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, aggiorna sull’operazione. OTTIMISMO CHE CONTINUA – Matteo Barzaghi aggiorna dopo le parole di ieri di Piero Ausilio suldi: «Non c’è fretta, però le trattative stanno andando avanti. C’è ottimismo da entrambe le parti, poi vedremo quando collimeranno i discorsi definitivamente su, bonus e tutto il resto. Come rendimento asi può dire ben poco di negativo: con diciannove gol è il capocannoniere, dovesse farne un altro sarebbe la terza stagione consecutiva a venti in campionato, cosa che nella storia ...

L'ottimismo, da ambo le parti, non manca e la voglia di continuare pure. Ma serve ancora del tempo, normale prassi quando in ballo ci sono delle cifre importanti. Come quelle sulle quali stanno ragion ...In casa Inter proseguono i discorsi per il rinnovo di Lautaro Martinez. Il club nerazzurro ha offerto un ingaggio da 8 milioni di euro, il bomber argentino ...Non solo Lautaro Martinez o Dusan Vlahovic. Non solo i sabati di Serie B e l’abbuffata di Serie C dalle Alpi alla Sicilia. Ultimamente il calcio si è “allargato”: una “nuova” disciplina sta sempre più ...