L' attore Hakim Gouem | “Io | musulmano | nei panni di prete grazie all’Icma”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Busto Arsizio (Varese), 8 febbraio 2024 – Dall’Istituto cinematografico Antonioni di Busto Arsizio alla soap opera più longeva della storia della tv italiana: “Un posto al sole”, girato a Napoli e in onda ininterrottamente dal 1996. Al cast della popolarissima soap si è recentemente aggiunto, originario del Burkina Faso e diplomatosi in recitazione a Villa Calcaterra nell’anno accademico 2021-22, titolare di una borsa di studio assegnata dall’associazione Progetto Cinema. Nel 2024 reciterà anche a fianco di Claudia Gerini nella serie Netflix “Sara”. Il suo personaggio, inizialmente previsto come comparsa, avrà invece un ruolo nell’intricatissima vicenda televisiva. Parroco Nella serie sarà il nuovo parroco Antoine Tangara la notizia è stata con grande soddisfazione e orgoglio all’Istituto cinematografico a cui peraltro ...