Latitante da più di due anni | arrestato il genero di Totò Riina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Antonio Ciavarello, 50dell’ex boss di Cosa Nostra,, è statoquesta mattina, 8 febbraio, all’alba a Malta.Leggi anche: Terrore in pieno centro, gambizzato un 24enne Antonio Ciavarello, 50è statodalla polizia maltese, in esecuzione del mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Brindisi il 24 gennaio del 2022. Per più di duel’uomo si era rifugiato a Malta nel tentativo di sfuggire una pena detentiva definitiva. Duedi latitanza Un’indagine durata dueche si è velocizzata nelle ultime settimane, quando la polizia ha circondato la residenza dela Mosta, grande e caotica cittadella al centro dell’isola. I ...