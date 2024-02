L’asso sloveno ha pranzato da ’Adesso Pasta’ Il ritorno di Nesterovic tra amici e passeggiate

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Impossibile non notarlo, con i suoi 214 centimetri. Radoslav, detto Rascio, ha giocato nella Virtus solo due stagioni, ma non ha dimenticato Bologna, dove ha vinto tutto: Eurolega, scudetto e Coppa Italia, sempre da protagonista. In occasione della gara di Eurolega con il Partizan, Rascio (nella foto, al centro) è tornato in città e, a pranzo, si è fermato da, in Piazzetta Guazzaloca. Rascio è uno storico amico di Francesco Mafaro, titolare del ristorante, associato Confcommercio Ascom. "E’ stato un onore e un privilegio – spiega Francesco Mafaro – avere una leggenda come Radoslav qui da noi. Spero che abbia apprezzato il nostro cibo tanto quanto noi abbiamo apprezzato la sua presenza. Ci auguriamo che torni presto a trovarci".