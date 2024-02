L’aspetto fisico curato nei particolari potenzia le risorse personali e l’autostima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La bellezza è una cosa importante, ma non è tutto! Molte persone considerano il loro aspettomolto rilevante e spesso i clienti si sentono davvero bene quando escono dal nostro salone, come se avessero subito un trattamento curativo. In effetti prendersi cura di sè, del proprio corpo, dei propri vestiti, degli accessori, con un po’ di trucco, senza eccedere, è sicuramente un toccasana. Sentirsi belli significa soprattutto avere un atteggiamento positivo verso se stessi. Quando ci confrontiamo con i nostri sentimenti e pensieri, impariamo a conoscerci meglio, capiamo ciò che non ci fa bene e lo lasciamo andare. Il prendersi cura comprende tutta la persona, fatta di bisogni organici, psicologici, relazionali ed emotivi. Sicuramente la salute è un bene primario e non si può pensare di sacrificarla in nome dell’apparenza esteriore. Noi usiamo anche sostanze ...