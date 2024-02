Lasagne di verza | le preparo senza la sfoglia | sono filanti e saporite

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lediun piatto interamente vegetariano, leggero e digeribile e io lele sfoglie all’uovo. Al posto loro, infatti, utilizzo direttamente le foglie di cavolo! Dovete assolutamente provarle, perchédavvero. Sarà che a me, questo ortaggio piace moltissimo. Ovviamente, sappiamo tutte quanto sia benefico per la nostra salute: sali minerali, vitamine, carotenoidi utili per la vista e la pelle… consumiamone a iosa! Con questa ricetta sarà facile convincere tutti all’assaggio… vi accorgerete presto che se ne innamoreranno! A renderleall’inverosimile, collaborano i formaggi: parmigiano come se piovesse, o pecorino per un sapore più deciso, e poi una buona quantità di scamorza, oppure un formaggio a vostra ...