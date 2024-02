L’area artigianale è una discarica | Ora basta | si deve intervenire subito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Strade dissestate, discariche abusive e scarsa illuminazione. Ora". La sezione locale di Confcommercio denuncia lo stato di degrado in cui versadi Melegnano e chiede, da, interventi di riqualificazione a beneficio di lavoratori, titolari di aziende e cittadini. La zona in questione, a Ovest del centro storico, raggiungibile dalle provinciali Binasca e Santangiolina, ospita decine e decine di attività imprenditoriali, con un conseguente via vai di mezzi e persone; da anni, a detta dell’associazione di categoria, si trova in condizioni discutibili quando a decoro, manutenzioni e sicurezza. "Nonostante le segnalazioni, non vengono eseguiti i dovuti lavori di manutenzione stradale. Ci sono strade dissestate, con buche gigantesche che spesso, al calare del buio, causano danni alle gomme ...