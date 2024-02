L’ARBITRO Dionisi dirigerà lo scontro salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il match-Ternana-Spezia domenica alle ore 16,15, allo stadio ‘Liberati’ sarà arbitrato da Federico(nella foto) della sezione dell’Aquila. Classe 1988,abruzzese ha già arbitrato lo Spezia in cinque occasioni (due in Serie A e tre in Serie B), per un bilancio di due vittorie, due sconfitte e un pareggio, quest’ultimo nella scorsa stagione, in massima serie, nel match che le Aquile disputarono al ‘Franchi’ contro la Fiorentina. Ventotto le gare dirette dain A, 51 in B. Gli assistenti saranno Fabiano Preti di Mantova e Alex Cavallina di Parma, quarto ufficiale Marco Peletti di Crema. Al Var vi sarà Eugenio Abbattista di Molfetta, all’Avar Oreste Muto di Torre Annunziata. Fabio Bernardini