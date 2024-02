L’arbitro di domenica Tocca a Manganiello E Pairetto al Var

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sarà Gianlucadi Pinerolo a dirigere la sfida dial Dall’Ara tra Bologna e Lecce. I rossoblù ritrovano il fischietto che li ha diretti a Cagliari, dove arrivò una sconfitta per 2-1 e un episodio mai chiarito: perché in occasione dell’autorete di Calafiori non fu tracciata la riga video che potesse evidenziare se Petagna fosse in fuorigioco o meno nell’episodio che ha indotto il difensore all’autogol che ha deciso il match. Al Var il fischietto sarà coadiuvato dae Sozza. Entrambi saranno per la prima volta in stagione al video per un match dei rossoblù. Entrambi hanno diretto una partita a testa del Bologna: con il Milan alla prima giornata (ko 0-2 per la squadra di Motta) e a Salerno (vittoria per 1-2). Tutti i membri della squadra arbitrale hanno già diretto una partita dei rossoblù. m. g.