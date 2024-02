L’ANALISI Parla Giacchetta | | Bene il mercato E ora c’è più qualità Cremo | avanti così»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Quattro vittorie consecutive, secondo posto che varrebbe l’immediato ritorno in Serie A senza passare dai playoff, -4 dalla capolista Parma e +2 dal Como terzo. Lanese, insomma, non vuole smettere di volare. L’ulteriore conferma in unconvincente, raccontatodal ds Simone(nella foto): "Falletti si è dimostrato importante dal primo istante. Indispensabile un portiere, Livieri, anche perché quest’anno con gli infortuni non siamo stati fortunati. Per Johnsen è stata una trattativa difficile: ancora una volta la società si è dimostrata vicina". Marrone è stato "l’ultima operazione, con il mister ha già giocato a Crotone e Monza. Poi Dore, un 2004 simile a Collocolo". I motivi delle scelte: "Il nostro è un 3-5-2 molto offensivo, dobbiamo quindi avere giocatori di...