L’altra faccia dei trattori

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La protesta degli agricoltori che sta monopolizzando l’informazione non può non trovare, da noi di una certa età, simpatia e sostegno. Perché la cultura contadina ha permeato le nostre adolescenze, la nostra alimentazione ed anche il nostro modo di vita. Chi scrive ha vissuto alcuni anni dell’infanzia nelle campagne delle Capezzine, sotto Cortona, quando ancora gli agricoltori erano dei veri operatori della terra, piccoli imprenditori che si riunivano nelle battiture, nelle vendemmie, con una solidarietà che li rendeva forti. Oggi il mercato li sta bastonando e mentre avvoltoi politici (i soliti) li ghermiscono per puro scopo elettorale, in realtà nessuno fa niente per far si che i costi altissimi di produzione, dal gasolio all’irpef siano limitati. E bisogna precisare che è proprio il piccolo agricoltore che subisce di più la violenza del mercato, senza difese, proprio quello che ha ...