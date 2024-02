Lago Bracciano Intensificati i controlli | 5 persone arrestate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CRONACA – A partire dal mese di dicembre 2023, sul territorio di competenza della Compagnia Carabinieri disono stati avviati una serie distraordinari del territorio al fine di prevenire il compimento di reati, in particolare con riguardo ai furti in abitazione e in materia di stupefacenti. A partire da inizio anno, infatti, sono stati piu’ di 3.000 ieseguiti dai Carabinieri su circa 4.000e 2.500 veicoli. L’attenzione dei militari si e’ concentrata sui reati predatori, cercando di prevenire e contrastare il compimento dei furti in abitazione, fenomeno particolarmente sentito dalla popolazione. Nel mese di gennaio, infatti, le segnalazioni al 112 per questa particolare tipologia di reato si sono ridotte del 42 per cento circa su tutto il territorio. Nell’ambito del contrasto a ...