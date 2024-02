L’addio a Vittorio Emanuele di Savoia Inno sardo e famiglie reali da tutta Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024)al funerale didi(nella foto con la moglie Marina Doria). La decisione di accompagnare sabato il feretro all’ingresso del duomo di Torino, è stata presa dal figlioFiliberto. Tra le navate siederanno gli esponenti delle varie cased’: sono arrivate le conferme di Alberto di Monaco, della Casa Imperiale di Francia, degli Asburgo, del principe capo della Casa Reale di Albania, di Giorgio di Russia, di Carlo di Borbone di Napoli, del principe ereditario del Portogallo. Contatti sono stati avviati anche con le Casedi Spagna, Grecia e Serbia. Per gli ormai noti problemi di salute non sarà presente Carlo d’Inghilterra. In caso di grande afflusso ecco pronti due maxischermi in ...