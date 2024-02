L’abbraccio all’insegnante che aveva ferito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il sedicenne che il 29 maggio scorso all’istituto Alessandrini ha aggredito in classe con un coltello l’insegnante di italiano e storia, ferendola alla testa e all’avambraccio, ha ottenuto dai giudici del Tribunale dei minorenni la possibilità di lasciare il carcere minorile e far ritorno a casa, pur agli arresti domiciliari. La decisione è stata assunta a conclusione della prima udienza del processo in cui il giovane è comparso per l’accusa di tentato omicidio. La prossima ad aprile. In questa seconda udienza il Tribunale dovrà valutare probabilmente una richiesta di "messa alla prova", ossia la possibilità che il minorenne, che già è entrato in un percorso di rieducazione, segua un progetto educativo predisposto dai servizi sociali. All’udienza era presente anche la professoressa Elisabetta Condò (nella foto). "Al termine dell’udienza, mentre stavamo uscendo – testimonia il ...